почему FeO3 ковалентная полярная связь
Химия
почему FeO3 ковалентная полярная связь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
FeO3 вроде ведь ионная связь
Гость:
FeO3 это ионная связь т.к. это связь образованная 2 элементами один из которых металл а второй неметалл!
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