Каково значение света для живых организмов?
Биология
Каково значение света для живых организмов?
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Гость:
1)свет является единственным источником энергии для поддержания теплового баланса планеты, 2)создания органических веществ фототрофны-ми организмами биосферы, 3)фотосинтез растений без чего бы не выделялся кислород 4)и конечно же витамин D
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