Объясните пожалуйста, как быть с запятой с числе, вот,например число 3*10^-8 это равносильно как 300*10^-6 или нет, не могу понять аналогию переноса этой вот запятой, если число уменьшаем, то степень увеличивается, а если увели...

Математика

Объясните пожалуйста, как быть с запятой с числе, вот,например число 3*10^-8 это равносильно как 300*10^-6 или нет, не могу понять аналогию переноса этой вот запятой, если число уменьшаем, то степень увеличивается, а если увеличиваем, то степень уменьшается или нет? разъясните плиз!!!

Автор: Гость