Объясните пожалуйста, как быть с запятой с числе, вот,например число 3*10^-8 это равносильно как 300*10^-6 или нет, не могу понять аналогию переноса этой вот запятой, если число уменьшаем, то степень увеличивается, а если увели...
Математика
Объясните пожалуйста, как быть с запятой с числе, вот,например число 3*10^-8 это равносильно как 300*10^-6 или нет, не могу понять аналогию переноса этой вот запятой, если число уменьшаем, то степень увеличивается, а если увеличиваем, то степень уменьшается или нет? разъясните плиз!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если число увеличиваем - степень уменьшается, то есть 3*10^-8 это равносильно как 300*10^-6 - это правильно! переносим запятую на столько нулей, сколько добавили в число
Гость:
[latex]300 \cdot 10^{-8} = 3 \cdot 100 \cdot 10^{-8} = 3 \cdot 10^2 \cdot 10^{-8} = 3\cdot10^{2-8}=3\cdot 10^{-6}[/latex] так понятнее?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите плз Два прямоугольника имеют одинаковую площадь. Длина первого прямоугольника 8 см, а его периметр 40 см. Ширина второго прямоугольника 12...
Геометрия
Из одной точки проведени две касательные к окружности. Точки касания делят окружность на две дуги, относящиеся друг к другу как 1:9. Найдите угол м...
Физика
два положительных заряда q и 2q находятся на расстоянии 10 мм. Заряды взаимодействуют с силой 0,72 мН. Как велик каждый заряд?