Почему урожай на полях ,защищённых лесополосами ,особенно в засушливое лето,получают выше ,чем на незащищённых ? спасибо заранее)))))

Биология

Почему урожай на полях ,защищённых лесополосами ,особенно в засушливое лето,получают выше ,чем на незащищённых ? спасибо заранее)))))

Автор: Гость