Почему урожай на полях ,защищённых лесополосами ,особенно в засушливое лето,получают выше ,чем на незащищённых ? спасибо заранее)))))
Биология
Почему урожай на полях ,защищённых лесополосами ,особенно в засушливое лето,получают выше ,чем на незащищённых ? спасибо заранее)))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лесополосы задерживают снег,влагу,почва дольше не пересыхает!
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