найдите площадь треугольника если его сторона равна 18, а высота, опущенная на эту сторону, 11
Геометрия
найдите площадь треугольника если его сторона равна 18, а высота, опущенная на эту сторону, 11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь треугольника=1/2*18*11=99
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