помогите найти образ Ассоль в произведении "Алые паруса" ;)
Литература
помогите найти образ Ассоль в произведении "Алые паруса" ;)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добрая девушка, способная не обращать внимание на задирки,однолюбка, мечтательница.Она романтична, весела, открыта, ранима, искренна.
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