Имеется четыре арбуза различной массы. Как, пользуясь чашечными весами без гирь, путем не более пяти взвешиваний расположить их по возрастанию массы?
Экономика
Имеется четыре арбуза различной массы. Как, пользуясь чашечными весами без гирь, путем не более пяти взвешиваний расположить их по возрастанию массы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пронумеруем для наглядности: 1, 2, 3, 4 Итак: 1) Сравниваем первую пару, например 1 и 2 2) Сравниваем вторую пару — 3 и 4 3) Сравниваем победителей первых двух пунктов между собой. Победитель будет самым тяжёлым 4) Сравниваем проигравших первых двух пунктов между собой. Проигравший будет самым лёгким 5) Теперь сравниваем те 2 арбуза, которые остались посерединке.
Гость:
вариант покороче 1)сравниваем первые два 2)больший сравниваем с третим 3)больший сравниваем с четвертым все неравенства выписываем и становится очевидно какой самый большой и какой самый маленький. 4) возможно придется сравнить средние арбузы
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