Имеется четыре арбуза различной массы. Как, пользуясь чашечными весами без гирь, путем не более пяти взвешиваний расположить их по возрастанию массы?

Гость: Гость:

Пронумеруем для наглядности: 1, 2, 3, 4 Итак: 1) Сравниваем первую пару, например 1 и 2 2) Сравниваем вторую пару — 3 и 4 3) Сравниваем победителей первых двух пунктов между собой. Победитель будет самым тяжёлым 4) Сравниваем проигравших первых двух пунктов между собой. Проигравший будет самым лёгким 5) Теперь сравниваем те 2 арбуза, которые остались посерединке.