В сентябре 1 кг огурцов стоил 40 рублей. В октябре огурцы подорожали на 30%. Сколько рублей стоил 1 кг огурцов после подорожания в октябре
Математика
В сентябре 1 кг огурцов стоил 40 рублей. В октябре огурцы подорожали на 30%. Сколько рублей стоил 1 кг огурцов после подорожания в октябре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 - 100% х - 30% х=40 *30 :100 х= 12 - насколько подорожали 40+12 = 52р - за кг
Гость:
Составим пропорцию: цена % сентябрь 40 100% октябрь x 130% 40/x=100/130 x= 40*130 / 100 x=5200/100 x=52 Ответ: цена огурцов после подорожания 52 рубля за кг. ИЛИ 1) 40*0,3=12(р) - подорожение 2) 12+40=52(р) Ответ: цена огурцов после подорожания 52 рубля за кг.
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