В сентябре 1 кг огурцов стоил 40 рублей. В октябре огурцы подорожали на 30%. Сколько рублей стоил 1 кг огурцов после подорожания в октябре

Математика
В сентябре 1 кг огурцов стоил 40 рублей. В октябре огурцы подорожали на 30%. Сколько рублей стоил 1 кг огурцов после подорожания в октябре
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 - 100% х - 30% х=40 *30 :100 х= 12 - насколько подорожали   40+12 = 52р - за кг 
Гость:
Составим пропорцию:                                           цена                                 % сентябрь                              40                                 100%                              октябрь                                x                                   130%   40/x=100/130 x= 40*130 / 100 x=5200/100 x=52 Ответ: цена огурцов после подорожания 52 рубля за кг.   ИЛИ   1) 40*0,3=12(р) - подорожение 2) 12+40=52(р) Ответ: цена огурцов после подорожания 52 рубля за кг.  
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