За сутки молодой бамбук вырастает на 86,4 сантиметров. На сколько сантиметров он вырастит за 1 секунду?

24*60*60=86400 секунд в сутках 86,4/86400=0,001 см за 1 секунду. Ответ: 0,001 см за 1 секунду растёт бамбук.

Гость: Гость:

Нам надо узнать сколько в сутках всего секунд Значит 24 часа составляют 1440 минут или 86400 секунд(24*60*60=86400) теперь пропорция 86400===86.4 1 =====х найдем х 86400*х=1*86.4 х=86.4/86400=0.001 см Ответ 0.001см