Обчисліть масу магнітного залізняку, з якого одержали 5,6 т заліза в результаті відновлення карбон(ІІ) оксидом, якщо масова частка Fe3O4 в руді становить 0,8

Химия

Обчисліть масу магнітного залізняку, з якого одержали 5,6 т заліза в результаті відновлення карбон(ІІ) оксидом, якщо масова частка Fe3O4 в руді становить 0,8

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