Обчисліть масу магнітного залізняку, з якого одержали 5,6 т заліза в результаті відновлення карбон(ІІ) оксидом, якщо масова частка Fe3O4 в руді становить 0,8
Химия
Обчисліть масу магнітного залізняку, з якого одержали 5,6 т заліза в результаті відновлення карбон(ІІ) оксидом, якщо масова частка Fe3O4 в руді становить 0,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
визначимо масу оксиду, з якого було отримано таку масу заліза: Fe3O4 + 4CO = 3Fe + 4CO2 кількості речовин оксиду Феруму та заліза відносяться як 1:3 к-сть реч-ни заліза = 5600000г/56г/моль = 100000моль к-сть реч-ни(Fe3O4) = 33333моль маса (Fe3O4)= 33333моль * 232г/моль = 7733256г = 7,7т знайдемо масу руди магнітного залізняку : 7,7т - 80%(0,8) х - 100%(1) х = 100% * 7,7т / 80% = 9,625т
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Пожалуйста определите вид химической связи в соединениях, формулы которых приведены: N2, NH3, CH4, H2S, HF?
Математика
Велосипедист стал догонять пешехода, когда между ними было 2,1 км, и догнал его через 0, 25 ч.Найдите скорость велосипедиста и скорость пешехода, е...
Физика
За сутки молодой бамбук вырастает на 86,4 сантиметров. На сколько сантиметров он вырастит за 1 секунду?
Экономика
Имеется четыре арбуза различной массы. Как, пользуясь чашечными весами без гирь, путем не более пяти взвешиваний расположить их по возрастанию массы?