Пожалуйста определите вид химической связи в соединениях, формулы которых приведены: N2, NH3, CH4, H2S, HF?

Химия

Пожалуйста определите вид химической связи в соединениях, формулы которых приведены: N2, NH3, CH4, H2S, HF?

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