Пожалуйста определите вид химической связи в соединениях, формулы которых приведены: N2, NH3, CH4, H2S, HF?
Химия
Пожалуйста определите вид химической связи в соединениях, формулы которых приведены: N2, NH3, CH4, H2S, HF?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 1 ковалентная неполярная связь,остальные ковалентная полярная.
Гость:
1- ковалентная неполярная 2-ковалентная полярная 3-ковал.полярная 4-ковал.поляр 5-ковалентная полярная
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