Держатели дисконтной карты книжного магазина получают при покупке скидку 4%. Книга стоит 650 рублей. Сколько рублей заплатит держатель дисконтной карты за эту книгу?
Математика
Держатели дисконтной карты книжного магазина получают при покупке скидку 4%. Книга стоит 650 рублей. Сколько рублей заплатит держатель дисконтной карты за эту книгу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
650 * 0,04=26 руб. - скидка 650 - 26 = 624 руб. заплатят за книгу
Гость:
Проще всего это решить при помощи пропорции книга стоит 650 рублей это 100% без карточки но у нас есть карта с 4% значит650=100 х= 4 х=(4*650)/100=2600/100=26 рублей теперь из 650 вычтем 26 получим 624 Ответ 624
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