химические свойства соляной кислоты (4 уравнения и 2 схемы реакций)!!!

Химия
химические свойства соляной кислоты (4 уравнения и 2 схемы реакций)!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
взаимодействует с основаниями, основными оксидами, металлом стоящим в ряду напряжений до водорода и с солями.
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