18 САМОСВАЛОВ одинаковой грузподъёмности могут вывезти грунт за 200 поездок . Сколько самосвалов надо добавить , что бы сократить число поездок до 150?

Математика

18 САМОСВАЛОВ одинаковой грузподъёмности могут вывезти грунт за 200 поездок . Сколько самосвалов надо добавить , что бы сократить число поездок до 150?

Автор: Гость