18 САМОСВАЛОВ одинаковой грузподъёмности могут вывезти грунт за 200 поездок . Сколько самосвалов надо добавить , что бы сократить число поездок до 150?
Математика
18 САМОСВАЛОВ одинаковой грузподъёмности могут вывезти грунт за 200 поездок . Сколько самосвалов надо добавить , что бы сократить число поездок до 150?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
составляем пропорцию 200/150 = х/18 х = 24
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