На концы рычага действуют силы 1H и 10 H. На каком расстоянии от места приложения меньшей силы располагается точка опоры,если рычаг находится в равновесии? Длина рычага 11 м.

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Правило равновесия рычага: F1l1=F2l2 плечо, к которому приложена сила в 1Н, будет в десять раз длиннее плеча, к которому приложена сила в 10Н Т.к. соотношение длин равно 1:10 а длина рычага равна 11м, то на расстоянии 10м от места приложения меньшей силы располагается точка опоры Ответ: на расстоянии 10м