прямоугольник 2*4 состоит из квадратов. Разрежьте прямоугольник на 2 равные части так, чтобы линия разреза шла по сторонам квадратов.Найдите 3 способа разрезания

Математика
прямоугольник 2*4 состоит из квадратов. Разрежьте прямоугольник на 2 равные части так, чтобы линия разреза шла по сторонам квадратов.Найдите 3 способа разрезания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
    1способ: разрезать прямоугольник вдоль посредине. 2способ: разрезать поперек посредине 3 способ: разрезать  по точкам:   І----І----І----о----І І----о---о---о----І І----о----І----І----І 8квадратов:2=4квадрата - в каждой части  
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