прямоугольник 2*4 состоит из квадратов. Разрежьте прямоугольник на 2 равные части так, чтобы линия разреза шла по сторонам квадратов.Найдите 3 способа разрезания

Математика

прямоугольник 2*4 состоит из квадратов. Разрежьте прямоугольник на 2 равные части так, чтобы линия разреза шла по сторонам квадратов.Найдите 3 способа разрезания

Автор: Гость