Электродвигатель с силой тока в цепи равной 0,5А и напряжением 12В совершает работу.Определите работу эл.двигателя за 20мин .количество теплоты.выделевшееся за это время и количество эл.заряда,прошедшего за это время

Физика

Электродвигатель с силой тока в цепи равной 0,5А и напряжением 12В совершает работу.Определите работу эл.двигателя за 20мин .количество теплоты.выделевшееся за это время и количество эл.заряда,прошедшего за это время

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