Электродвигатель с силой тока в цепи равной 0,5А и напряжением 12В совершает работу.Определите работу эл.двигателя за 20мин .количество теплоты.выделевшееся за это время и количество эл.заряда,прошедшего за это время
Физика
Электродвигатель с силой тока в цепи равной 0,5А и напряжением 12В совершает работу.Определите работу эл.двигателя за 20мин .количество теплоты.выделевшееся за это время и количество эл.заряда,прошедшего за это время
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
имеем: I = 0,5A; U = 12B; t = 1200c; решаем: Работа двигателя - это та работа, которую производит работа эоектрического тока. имеем: A = U*I*t = 0,5A*12B*1200c = 7200 Дж;
Гость:
I=0.5A U=12b t=20мин=1200сек A=? Q=? q=? A=I*U*t=0.5*12*1200=7200Дж Q=I^2*R*t нужно найти сопротивление R из формулы I=U/R R=U/I=12/0.5=24 Ом Q=(0.5)^2*24*1200=7200Дж q=A/U=7200/12=600Кл
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