выпишите из предложенного ряда формул отдельно формулы сильных и слабых электролитов: H2SiO3, Mg(OH)2, H2SO4, MgSO4, CaCl2, NaOH, K3PO4, H2O, CH3COOH. составить уравнения электролитической диссоциации двух слабых и двух сильных...
Химия
выпишите из предложенного ряда формул отдельно формулы сильных и слабых электролитов: H2SiO3, Mg(OH)2, H2SO4, MgSO4, CaCl2, NaOH, K3PO4, H2O, CH3COOH. составить уравнения электролитической диссоциации двух слабых и двух сильных электролитов
Ответ(ы) на вопрос:
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H2SiO3 - слабый, Mg(OH)2 - слабый, H2SO4 - сильный, MgSO4 - сильный, CaCl2 - сильный, NaOH - сильный, K3PO4 - сильный, H2O - слабый, CH3COOH - слабый CH3COOH ↔ CH3COO(-) + H(+) MgSO4 ↔ Mg2+ + SO42- NaOH ↔ Na+ + OH-
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