выпишите из предложенного ряда формул отдельно формулы сильных и слабых электролитов: H2SiO3, Mg(OH)2, H2SO4, MgSO4, CaCl2, NaOH, K3PO4, H2O, CH3COOH. составить уравнения электролитической диссоциации двух слабых и двух сильных...

Химия

выпишите из предложенного ряда формул отдельно формулы сильных и слабых электролитов: H2SiO3, Mg(OH)2, H2SO4, MgSO4, CaCl2, NaOH, K3PO4, H2O, CH3COOH. составить уравнения электролитической диссоциации двух слабых и двух сильных электролитов

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