В прямоугольном треугольнике АВС угол С -прямой, СВ=3, СА=4. Найдите скалярное произведение Векторов ВА*ВС
Геометрия
В прямоугольном треугольнике АВС угол С -прямой, СВ=3, СА=4. Найдите скалярное произведение Векторов ВА*ВС
Ответ(ы) на вопрос:
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BA*BC=|BA|*|BC|*cos(BA*BC)=3*4*3/5=36/5=7,2 BA=5 cos(BA*BC)=3/5
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