За время существования человечества семья видоизменилась. Предположите, какой она будет к концу ХХI в? подробный ответ.
География
За время существования человечества семья видоизменилась. Предположите, какой она будет к концу ХХI в? подробный ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с каждым годом ребенок родившийся в семье становиться более самостоятельным,это вызванно тем, что родители "дабы" не чему не отказывать быдут больше работать! так - же из-за работы семья будет меньше проводить свободного времени вместе. будут не соблюдаться традиции. и тд.
Гость:
Мне кажется, что технология будет совершенствоватся и человек тоже. Семья будет более разносторонней, но почему то, мне кажется, что в смья взрослые и дети будет отдолённые друг от друга.У всех будут свои дела, многие традиции изменятся.Но может конечно такое не будет, ведь останутся сказки, которые будут собирать семью вместе, тем самым соединять её. К тому же можно наверно будет найти очень далёких, придалёких родствеников.И можно будет собраться все вместе, пообщяться, вместповесилиться.
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