решите неравенство 2/4х+3 меньше = 0
Алгебра
решите неравенство 2/4х+3 меньше = 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Итак: 2/4x+3≤0; при решение неравенств такого типа пользуемся методом интервалов... 1) выносим коэффициент перед "x": 2/4(x+3/4)≤0; 2/x+3/4≤0; При МИ необходимо учесть, что х≠ -3/4: Ответ: х<-3/4
Гость:
2/(4x+3)<=0 1/ (x + 3/4) <= 0 x + 3/4 <= 0 x <= -3/4 проверка если х = -3/4, то 4х+3 не равно 0 ..................... 4 * (-3/4) + 3 не равно 0 ...................... -3 + 3 не равно 0 - неверно значит, -3/4 не явл корнем дроб рац ур-я ответ: (-бесконечность; -3/4)
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