Есть ли среди этих слов слова без суффикса 'К' Конфетка Салфетка Насмешка Тетрадка
Русский язык
Есть ли среди этих слов слова без суффикса 'К' Конфетка Салфетка Насмешка Тетрадка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я предполагаю, что салфетка. Попробуй подобрать однокоренные слова и сразу поймёшь...
Гость:
салфетка)корень этого слова Салфетк))
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