Есть ли среди этих слов слова без суффикса 'К' Конфетка Салфетка Насмешка Тетрадка

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Есть ли среди этих слов слова без суффикса 'К' Конфетка Салфетка Насмешка Тетрадка

Автор: Гость