Есть ли среди этих слов слова без суффикса 'К' Конфетка Салфетка Насмешка Тетрадка

Русский язык
Есть ли среди этих слов слова без суффикса 'К' Конфетка Салфетка Насмешка Тетрадка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я предполагаю, что салфетка. Попробуй подобрать однокоренные слова и сразу поймёшь... 
Гость:
салфетка)корень этого слова Салфетк))
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