заполнить таблицу занятия сельских жителей древней руси

Обществознание
заполнить таблицу занятия сельских жителей древней руси
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мужчины-летом были заняты обработкой земли.зимой чинили домашнюю утварь слушали сказителей,пили хмельные напитки и мёд. женщины летом занимались хозяйством,шили одежду,передавали свои навыки по наследству,зимой пряли. дети-девочки летом смотрели за своими сестренками и братишками,зимой пряли мальчики и зимой и летом помогали своим отцам
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