заполнить таблицу занятия сельских жителей древней руси

Гость: Гость:

мужчины-летом были заняты обработкой земли.зимой чинили домашнюю утварь слушали сказителей,пили хмельные напитки и мёд. женщины летом занимались хозяйством,шили одежду,передавали свои навыки по наследству,зимой пряли. дети-девочки летом смотрели за своими сестренками и братишками,зимой пряли мальчики и зимой и летом помогали своим отцам