2/7(две седьмых)*(1.4а - 3 1/2b(три целых одна вторая) - 1.2* (5/6а (пять шестых) - 0.5b). Упростите и решите выражение))=)
Математика
2/7(две седьмых)*(1.4а - 3 1/2b(три целых одна вторая) - 1.2* (5/6а (пять шестых) - 0.5b). Упростите и решите выражение))=)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5a/6-0.b=(5a-3b)/6 2)12(5a-3b)/60=(5a-3b)/5 3)1.4a-3.5b-(5a-3b)/5=2a-14.5b 4)2(2a-14.5b)/7=(4a-29b)/7
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