Для завтрака запасено в школе продуктов на 100 дней в расчете на 120 учащихся. Но ребят приняли на 40 человек больше. На сколько дней хватит продуктов?
Математика
Для завтрака запасено в школе продуктов на 100 дней в расчете на 120 учащихся. Но ребят приняли на 40 человек больше. На сколько дней хватит продуктов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
составить пропорцию надо 100дней-120 человек х дней-160 человек, отсюда х=160*100/120=133,(3) так разница в нужде питания составила( 134 дня-100 дней)=34 100-34=66 дней
Гость:
1)160*100/120=133,3 2)134-100=34 3)100-34=66 (дней)
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