Для завтрака запасено в школе продуктов на 100 дней в расчете на 120 учащихся. Но ребят приняли на 40 человек больше. На сколько дней хватит продуктов?

Математика

Для завтрака запасено в школе продуктов на 100 дней в расчете на 120 учащихся. Но ребят приняли на 40 человек больше. На сколько дней хватит продуктов?

Автор: Гость