какие просторечные слова и выражения использует писатель в рассказе три охотника.как вы думаете с какой целью? помогите умоляю!!!!
Литература
какие просторечные слова и выражения использует писатель в рассказе три охотника.как вы думаете с какой целью? помогите умоляю!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в ту пору, видать, не удрать, напугался, на смех поднимут, в потёмках, хвать-похвать, жить да поживать, Взгромоздился. Просторечные слова и выражения используются автором в рассказе для того, чтобы точнее создать образы героев-охотников, передать их манеру речи.
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