какие просторечные слова и выражения использует писатель в рассказе три охотника.как вы думаете с какой целью? помогите умоляю!!!!

Литература
какие просторечные слова и выражения использует писатель в рассказе три охотника.как вы думаете с какой целью? помогите умоляю!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в ту пору, видать, не удрать,  напугался, на смех поднимут, в потёмках, хвать-похвать, жить да поживать, Взгромоздился. Просторечные слова и выражения используются автором в рассказе для того, чтобы точнее создать образы героев-охотников, передать их манеру речи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
сплавом меди и цинком, содержащих 5кг цинка, сплавлен с 15кг цинка. в результате содержание меди в сплаве понизилось по сравнению с первоночальным ...
Ответить
Математика
Для завтрака запасено в школе продуктов на 100 дней в расчете на 120 учащихся. Но ребят приняли на 40 человек больше. На сколько дней хватит продук...
Ответить
Геометрия
Даны точки А(0,1) В(1,0) С(1,2) Д(2,1)..Доказать ровность векторов АВ и СД
Ответить
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!! [latex]\left \{ {{x^{2}+y^{2} - xy =3 } \atop { x+y - xy = 1}} \right.[/latex]
Ответить
Обществознание
заполнить таблицу занятия сельских жителей древней руси
Ответить