тексти розповіді 5-7 речень на тему "Чи мрієш ти побувати в театрі, цирку або на концерті?Що хочеш там побачити чи почути?","Склади і запиши розповідь про вулицю, на якій ти живеш".

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Я дуже хочу піти до цирку.Хочу побачити чудернацькі фокуси,неймовірних повітряних гімнастів,які літають,немов справжні пташки.Як добре повеселитись разом із клоунами!Здаеться,що вони найсмішніші люди на усій планеті.Там будуть африканські слони,злі тигри та невгамовні мавпочки.Також хочеться послухати веселі пісні та частівки.А як не замилуватися гімнастичними вправами акробатів!Як відомо-сміх подовжуе життя,а у цирку я точно здобуду багато веселих емоцій!