Побудуй будь ласка, схему звукову, до слова ЇЖАК Тільки доступно!
Қазақ тiлi
Побудуй будь ласка, схему звукову, до слова ЇЖАК Тільки доступно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 рисочки , кружечок , рисочка , кружечок , рисочка.
Гость:
ЇЖАК йі ж а к
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