Пожалуйста помогите!!!! Напишите электронные формулы атомов неона и кремния.
Химия
Пожалуйста помогите!!!! Напишите электронные формулы атомов неона и кремния.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вроде бы вот они))) кремний- si(1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2) неон -Ne(1s^2 2s^2 2p^6)
Гость:
Ne - 1s2 2s2 2p6 Si - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3p2 По моему так
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