1Какое количество теплоты потребуется чтобы расплавить кусок меди массой 10 кг если его начальная температура 83 С? 2Сколько теплоты выделится при конденсации 200 г спирта,взятого при температуре кипения дальнейшем охлаждении э...
Физика
1Какое количество теплоты потребуется чтобы расплавить кусок меди массой 10 кг если его начальная температура 83 С? 2Сколько теплоты выделится при конденсации 200 г спирта,взятого при температуре кипения дальнейшем охлаждении этого спирта до 18 С?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) L (удельная теплота плавления) = 213 кДж/кг T2- температура плавления меди = 1083°С T1=83°С То есть нам необходимо для начала найти сколько теплоты потребуется для нагрева меди, до температуры плавления и потом найти кол-во теплоты для плавления Q1=cm(t2-t1) c=385 Дж/кг m=10кг Q1=385*10*1000=3850000 Дж Q2=Lm=213000*10=2130000 Дж Q=Q1+Q2=5980000 Дж = 5980 кДж 2) Q1= - L*m. (m=0,2кг. минус означает, что тепло выделяется) . L = 9*10^5 Q1= - 9*10^5*0,2=1.9*10^5Дж. Теперь количество теплоты, выделившееся при остывании, до 18 град. Q2=c*m*(t2 - t1). ( t1=78град, t2=18град) . Q2=2500*0,2*( 18 - 78)= - 0,3*10^5Дж. Общее выделившееся тепло=сумме. Q=Q1+Q2. Q= - 1.9*10^5Дж + (- 0,3*10^5Дж.)= - 2.2*10^5Дж. Второе вроде так, но не уверен
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