1Какое количество теплоты потребуется чтобы расплавить кусок меди массой 10 кг если его начальная температура 83 С? 2Сколько теплоты выделится при конденсации 200 г спирта,взятого при температуре кипения дальнейшем охлаждении э...

Гость: Гость:

1) L (удельная теплота плавления) = 213 кДж/кг T2- температура плавления меди = 1083°С T1=83°С То есть нам необходимо для начала найти сколько теплоты потребуется для нагрева меди, до температуры плавления и потом найти кол-во теплоты для плавления Q1=cm(t2-t1) c=385 Дж/кг m=10кг Q1=385*10*1000=3850000 Дж Q2=Lm=213000*10=2130000 Дж Q=Q1+Q2=5980000 Дж = 5980 кДж 2) Q1= - L*m. (m=0,2кг. минус означает, что тепло выделяется) . L = 9*10^5 Q1= - 9*10^5*0,2=1.9*10^5Дж. Теперь количество теплоты, выделившееся при остывании, до 18 град. Q2=c*m*(t2 - t1). ( t1=78град, t2=18град) . Q2=2500*0,2*( 18 - 78)= - 0,3*10^5Дж. Общее выделившееся тепло=сумме. Q=Q1+Q2. Q= - 1.9*10^5Дж + (- 0,3*10^5Дж.)= - 2.2*10^5Дж. Второе вроде так, но не уверен