1.Потолок и стены комнаты длиной 5,5 м, шириной 3 м и высотой 2,7 м обиты вагонкой. Сколько литров лака потребуется для покрытия вагонки, если на 1 кв.м требуется 0,2 л лака, а суммарная площадь окон и двери составляет 6 кв.м? ...
Математика
1.Потолок и стены комнаты длиной 5,5 м, шириной 3 м и высотой 2,7 м обиты вагонкой. Сколько литров лака потребуется для покрытия вагонки, если на 1 кв.м требуется 0,2 л лака, а суммарная площадь окон и двери составляет 6 кв.м? 2.Подарочная коробка, имеющая форму прямоугольного параллелепипеда с измерениями 2 дм, 1,5 дм и 1,3 дм, со всех сторон отделана замшей. Определите, сколько для этого потребовалось замши, если на швы и подгибы ушло в общей сложности 2 кв.дм.
Ответ(ы) на вопрос:
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5,5*3*2+5,5*2,7*2+3*2,7*2=33+29,7+16,2=78,9 78,9-6=72,9 72,9*0,2=15,78 Ответ=15,78 2*1,5*2+1,5*1,3*2+2*1,3*2=6+3,9+16,2=26,1 26,1+2=28,1кв.дм Ответ=28б1кв.дм
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