1.Потолок и стены комнаты длиной 5,5 м, шириной 3 м и высотой 2,7 м обиты вагонкой. Сколько литров лака потребуется для покрытия вагонки, если на 1 кв.м требуется 0,2 л лака, а суммарная площадь окон и двери составляет 6 кв.м? ...

Математика

1.Потолок и стены комнаты длиной 5,5 м, шириной 3 м и высотой 2,7 м обиты вагонкой. Сколько литров лака потребуется для покрытия вагонки, если на 1 кв.м требуется 0,2 л лака, а суммарная площадь окон и двери составляет 6 кв.м? 2.Подарочная коробка, имеющая форму прямоугольного параллелепипеда с измерениями 2 дм, 1,5 дм и 1,3 дм, со всех сторон отделана замшей. Определите, сколько для этого потребовалось замши, если на швы и подгибы ушло в общей сложности 2 кв.дм.

Автор: Гость