заготовленных материалов хватит для работы двух цехов в течении 10 дней или одного первого цеха- в течении 15 дней . На сколько дней хватило бы этих материалов для работы только второго цеха?

Математика

заготовленных материалов хватит для работы двух цехов в течении 10 дней или одного первого цеха- в течении 15 дней . На сколько дней хватило бы этих материалов для работы только второго цеха?

Автор: Гость