заготовленных материалов хватит для работы двух цехов в течении 10 дней или одного первого цеха- в течении 15 дней . На сколько дней хватило бы этих материалов для работы только второго цеха?
Математика
заготовленных материалов хватит для работы двух цехов в течении 10 дней или одного первого цеха- в течении 15 дней . На сколько дней хватило бы этих материалов для работы только второго цеха?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за 15 дней тратит заготовленные материалы первый цех, т.е. за 5 дней он тратит 1/3 заготовленных материалов. Следовательно за 10 дней он тратит 2/3 заготовленных материалов. Значит 1-2/3=1/3 материалов тратит за 10 дней второй цех. 10*3=30 дней. Ответ: хватило бы на 30 дней.
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