Найдите площадь круга вписанного в равносторонний треугольник со стороной,равной 3.
Математика
Найдите площадь круга вписанного в равносторонний треугольник со стороной,равной 3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
r=Sт/p p полупериметр Sт=1/2*3*3*sin60=(9корней из 3)/4 p=(3+3+3)/2=4.5 r=(9корней из 3)/4/4.5=корень из 3)/2 Sкруга=pi*r^2=3/4Pi
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