Вычислить sin10*cos50-sin260*sin50 разделить на sin20*sin40+sin70*cos140=

Алгебра
Вычислить sin10*cos50-sin260*sin50 разделить на sin20*sin40+sin70*cos140=
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА: 1)Определите число атомов углерода в молекуле, массовая доля углерода в  котором 85,7 и плотность по водороду 28 2)При сжигани...
Ответить
Геометрия
В треугольнике ABC угол А равен 70 градусам, BD и CE-высоты, пересекающиеся в точке О. Найдите угол DOE.
Ответить
Геометрия
Определите острые углы прямоугольного треугольника, если высота и медиана, проведенные из вершины прямого угла, делят его на равные части.
Ответить
Английский язык
задание: Complete the text with the correct form of the words.   One of the (big) advantages of homeschooling is the timetable. Homeschooling (at l...
Ответить
Математика
Пароход идет вниз по течению от пункта А к пункту В 2 часа, а вверх — 3 часа. Сколько времени между этими же пунктами будет плыть бревно?
Ответить