Вычислить sin10*cos50-sin260*sin50 разделить на sin20*sin40+sin70*cos140=
Алгебра
Вычислить sin10*cos50-sin260*sin50 разделить на sin20*sin40+sin70*cos140=
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