ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА: 1)Определите число атомов углерода в молекуле, массовая доля углерода в котором 85,7 и плотность по водороду 28 2)При сжигании алкена массой 11,2 получили 35,2 оксида углерода(IV) и 14,4 г воды.Относительн...

Химия

ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА: 1)Определите число атомов углерода в молекуле, массовая доля углерода в котором 85,7 и плотность по водороду 28 2)При сжигании алкена массой 11,2 получили 35,2 оксида углерода(IV) и 14,4 г воды.Относительная плотность алкена по воздуху 1,93. Найдите молекулярную формулу алкена

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