ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА: 1)Определите число атомов углерода в молекуле, массовая доля углерода в  котором 85,7 и плотность по водороду 28 2)При сжигании алкена массой 11,2 получили 35,2 оксида углерода(IV) и 14,4 г воды.Относительн...

Химия
ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА: 1)Определите число атомов углерода в молекуле, массовая доля углерода в  котором 85,7 и плотность по водороду 28 2)При сжигании алкена массой 11,2 получили 35,2 оксида углерода(IV) и 14,4 г воды.Относительная плотность алкена по воздуху 1,93. Найдите молекулярную формулу алкена
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) D(H2)=28? значит М(в-ва)=28*2=56г/моль 56-100% Х-85,7%           Х=(56*85,7):100=48 48:12=4 (число ат С) 56-48=8:1=8(чило ат Н)        ответ:С4Н8-бутен 2)  Х+О2= СО2+Н2О М(в-ва)=1,93*29=56 г/моль 11,2г:56г/моль=0,2моль(в-ва) 35,2г:44г/моль=0,8 моль (СО2) 14,4г:18г/моль=0,8 моль(Н2О)    умножаем все коэффициенты на5, получаем: 1:4:4 подставляем в реакцию: 1Х+О2=4 СО2+4Н2О ответ: С4Н8
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