В треугольнике ABC угол А равен 70 градусам, BD и CE-высоты, пересекающиеся в точке О. Найдите угол DOE.
Геометрия
В треугольнике ABC угол А равен 70 градусам, BD и CE-высоты, пересекающиеся в точке О. Найдите угол DOE.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рассмотрим четырехугольник АЕОД в нем сумма углов равна 360 поэтому угол ЕОД=360-90-90-70=110
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