В треугольнике ABC угол А равен 70 градусам, BD и CE-высоты, пересекающиеся в точке О. Найдите угол DOE.

Геометрия

В треугольнике ABC угол А равен 70 градусам, BD и CE-высоты, пересекающиеся в точке О. Найдите угол DOE.

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