числа - 100 и -78 являются соотвественно седьмыми и девятыми членами ариф. прогрессии. Найдите пятнадцатый член этой прогрессии и сумму ее первых пятнадцати членов.

Алгебра

числа - 100 и -78 являются соотвественно седьмыми и девятыми членами ариф. прогрессии. Найдите пятнадцатый член этой прогрессии и сумму ее первых пятнадцати членов.

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