числа - 100 и -78 являются соотвественно седьмыми и девятыми членами ариф. прогрессии. Найдите пятнадцатый член этой прогрессии и сумму ее первых пятнадцати членов.
Алгебра
числа - 100 и -78 являются соотвественно седьмыми и девятыми членами ариф. прогрессии. Найдите пятнадцатый член этой прогрессии и сумму ее первых пятнадцати членов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a7=-100=a1+6d(1) a9=-78=a1+8d(2) (1)-(2)=-100+78=6d-8d => d=-11 a1+6*(-11)=-100 a1-66=-100 a1=-34 a15=a1+14d=-34+14*(-11)=-188 s(15)=(a1+a15)*2/n=(-34-188)*2/14=222/7
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