В равнобедренном треугольнике ABC с боковыми сторонами АС и СВ дано АВ=3, cosA=0,75. Вычислите ВС.
Геометрия
В равнобедренном треугольнике ABC с боковыми сторонами АС и СВ дано АВ=3, cosA=0,75. Вычислите ВС.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть ВС=х, тогда АС тоже =х по теореме косинусов cosA=(x^2+9-x^2)/6x 0.75=3/2x => x=2 ответ 2
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