Я не могу сделать.Пожалуйста помогите. Составьте полные структурные формулы веществ C2H4O2; CH2O2; C3H6O2.
Химия
Я не могу сделать.Пожалуйста помогите. Составьте полные структурные формулы веществ C2H4O2; CH2O2; C3H6O2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]CH_3COOH[/latex] [latex]HCOOH[/latex] [latex]C_2H_5COOH[/latex]
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