Осуществить цепь превращений и написать уравнения реакций: PbO- больше Pb(CH3COO)2- больше Pb(OH)2- больше Pb(NO3)2- больше PbO- больше PbO2- больше PbCl2

Химия

Осуществить цепь превращений и написать уравнения реакций: PbO- больше Pb(CH3COO)2- больше Pb(OH)2- больше Pb(NO3)2- больше PbO- больше PbO2- больше PbCl2

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