Осуществить цепь превращений и написать уравнения реакций: PbO- больше Pb(CH3COO)2- больше Pb(OH)2- больше Pb(NO3)2- больше PbO- больше PbO2- больше PbCl2
Химия
Осуществить цепь превращений и написать уравнения реакций: PbO- больше Pb(CH3COO)2- больше Pb(OH)2- больше Pb(NO3)2- больше PbO- больше PbO2- больше PbCl2
Ответ(ы) на вопрос:
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PbO->Pb(CH3COO)2->Pb(OH)2->Pb(NO3)2->PbO->PbO2->PbCl2 1)PbO+2CH3COOH=(CH3COO)2Pb+H2O 2)(CH3COO)2Pb+2KOH=2CH3COOK+Pb(OH)2 3)Pb(OH)2+2HNO3=Pb(NO3)2+2H2O 4)2Pb(NO3)2=2PbO+4NO2+O2 5)2PbO+O2=2PbO2 6)PbO2+4HCl=Cl2+2H2O+PbCl2
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