Определите вероятность рождения ребенка с голубыми глазами если у женщины глаза голубые,а у мужчины -карие,и он гетерозиготен по этому признаку.
Биология
Определите вероятность рождения ребенка с голубыми глазами если у женщины глаза голубые,а у мужчины -карие,и он гетерозиготен по этому признаку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Действие генов А-карие а-голубые ♀ аа ♂ Аа Решение P ♀ аа х ♂ Аа G a A a F1 Aa: аа 50%:50% Ответ:50%
Гость:
P женский знак аа х мужской знак Аа гаметы Аа и аа Ответ:50 на 50
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