Определите вероятность рождения ребенка с голубыми глазами если у женщины глаза голубые,а у мужчины -карие,и он гетерозиготен по этому признаку.

Биология

Определите вероятность рождения ребенка с голубыми глазами если у женщины глаза голубые,а у мужчины -карие,и он гетерозиготен по этому признаку.

Автор: Гость