Определите вероятность рождения ребенка с голубыми глазами если у женщины глаза голубые,а у мужчины -карие,и он гетерозиготен по этому признаку.

Биология
Определите вероятность рождения ребенка с голубыми глазами если у женщины глаза голубые,а у мужчины -карие,и он гетерозиготен по этому признаку.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Действие генов                 А-карие а-голубые ♀ аа ♂ Аа   Решение P ♀ аа  х  ♂ Аа   G   a              A a F1   Aa: аа       50%:50% Ответ:50%
Гость:
P женский знак аа х мужской знак Аа гаметы Аа и аа Ответ:50 на 50 
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