некто израходовал половину денег и 1/3 остатка. у него осталось 6 тыс. руб. сколько денег было первоначально?

Математика

некто израходовал половину денег и 1/3 остатка. у него осталось 6 тыс. руб. сколько денег было первоначально?

Автор: Гость