некто израходовал половину денег и 1/3 остатка. у него осталось 6 тыс. руб. сколько денег было первоначально?
Математика
некто израходовал половину денег и 1/3 остатка. у него осталось 6 тыс. руб. сколько денег было первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6000•3=18000 (д)- остаток 2)18000•2=36000(д) Ответ: первоначально было 36000 рублей
Гость:
Пусть х денег было первоначально, х/2 израсходовали, х/2*1/3=х/6 еще израсходовали х-х/2-х/6=6 6х-3х-х=36 2х=36 х=18 тыс.руб. было первоначально ПРОВЕРКА 18-9-3=6)))))))))))
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