К 40 г спиртового раствора фенола прибавили избыток бромной воды и получили 13.24г осадка. Какова массовая доля фенола в исходном растворе.Какая масса бромной воды,в которой массовая доля брома 2,5%, потребовалась для реакции?

Химия

К 40 г спиртового раствора фенола прибавили избыток бромной воды и получили 13.24г осадка. Какова массовая доля фенола в исходном растворе.Какая масса бромной воды,в которой массовая доля брома 2,5%, потребовалась для реакции?

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