К 40 г спиртового раствора фенола прибавили избыток бромной воды и получили 13.24г осадка. Какова массовая доля фенола в исходном растворе.Какая масса бромной воды,в которой массовая доля брома 2,5%, потребовалась для реакции?
Химия
К 40 г спиртового раствора фенола прибавили избыток бромной воды и получили 13.24г осадка. Какова массовая доля фенола в исходном растворе.Какая масса бромной воды,в которой массовая доля брома 2,5%, потребовалась для реакции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С6H5OH+ 3 Br2=C62Br3OH+3HBr Масса (С6H5OH) =94*13,24/3*81=5,121гр ω(С6H5OH)= 5,121/40=12,8% Масса (Br)=3*160*13.24/3*81=26.15 Масса раствора(Br)=m(вещ)/ω= 26.15/0,025=1,046гр
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