Новелла на тему "Подарок близкому человеку"
Литература
Новелла на тему "Подарок близкому человеку"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Много легенд сложено разными народами о волшебной силе амулетов и талисманов. Эти легенды красивы и иногда поучительны. И если очень верить в чудесное действие амулетов и талисманов, то они действительно могут помочь. Но не самовнушение ли это? Или стечение обстоятельств? Думаю, что на эти вопросы трудно ответить однозначно. У каждой эпохи были свои излюбленные благородные камни. С камнями всегда были связаны разные суеверия и верования. Астролога утверждали, что каждый камень принадлежит определенному знаку Зодиака, потому-то люди должны носить кольца с соответствующим камнем. Мы можем верить или не верить в это древнее знание, но, покупая подарок близкому человеку, обязательно заглянем в его гороскоп, чтобы сделать удачную покупку.
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