ПОМОГИИИИИТЕЕЕЕЕ)))))) 1)Вес тела 4,5 Н ,а его объём 500 см^3.Утонит ли это тело в воде?спирте?керосине??2)На сколько гранитный булыжник объёмом 4 дм^3 будет легче в воде,чем в воздухе??

Физика

ПОМОГИИИИИТЕЕЕЕЕ)))))) 1)Вес тела 4,5 Н ,а его объём 500 см^3.Утонит ли это тело в воде?спирте?керосине??2)На сколько гранитный булыжник объёмом 4 дм^3 будет легче в воде,чем в воздухе??

Автор: Гость