ПОМОГИИИИИТЕЕЕЕЕ)))))) 1)Вес тела 4,5 Н ,а его объём 500 см^3.Утонит ли это тело в воде?спирте?керосине??2)На сколько гранитный булыжник объёмом 4 дм^3 будет легче в воде,чем в воздухе??
Физика
ПОМОГИИИИИТЕЕЕЕЕ)))))) 1)Вес тела 4,5 Н ,а его объём 500 см^3.Утонит ли это тело в воде?спирте?керосине??2)На сколько гранитный булыжник объёмом 4 дм^3 будет легче в воде,чем в воздухе??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1. 1) Переводим объём из см³ в м³: [latex]500\ cm^3=0.0005\ m^3[/latex] 2) Плотности жидкостей (табл. значения): Вода - 1000 кг/м³ Спирт - 800 кг/м³ Керосин - 800 кг/м³ 3) Находим Выталкивающую Силу - Силу Архимеда - для каждой жидкости: [latex]F_{A_{B.}}=\rho gV=1000\cdot10\cdot0.0005=5\ (H)[/latex] [latex]F_{A_{Cll.}}=F_{A_{Kep.}}=\rho gV=800\cdot10\cdot0.0005=4\ (H)[/latex] 4) Сравниваем с Весом тела (если Вес будет больше Выталкивающей Силы, то тело утонет): [latex]F_{A_{B.}}>P_{_T.}[/latex] [latex]F_{A_{Cll.}}
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