машинистка перепечатала треть всей рукописи , потом ещё 10 страниц . в результате она перепечатала половину всей рукописи. сколько страниц в рукописи?
Математика
машинистка перепечатала треть всей рукописи , потом ещё 10 страниц . в результате она перепечатала половину всей рукописи. сколько страниц в рукописи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2-1/3=3/6 - 2/6=1/6 это 10 страниц 6 * 10=60 страниц. Ответ: 60 страниц
Гость:
Пусть x страниц в рукописи, тогда составим уравнение: x/3+10=x/2 *6 2x+60=3x -x=-60 x=60 страниц Ответ: 60 страниц
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