машинистка перепечатала треть всей рукописи , потом ещё 10 страниц . в результате она перепечатала половину всей рукописи. сколько страниц в рукописи?

Математика

машинистка перепечатала треть всей рукописи , потом ещё 10 страниц . в результате она перепечатала половину всей рукописи. сколько страниц в рукописи?

Автор: Гость