В равнобедренном треугольнике ABC с боковыми сторонами АС и СВ дано АВ=3, cosA=0,75. Вычислите ВС.решить без теоремы косинусов, это 8 класс....)
Геометрия
В равнобедренном треугольнике ABC с боковыми сторонами АС и СВ дано АВ=3, cosA=0,75. Вычислите ВС.решить без теоремы косинусов, это 8 класс....)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол В равен углу А поэтому cosB=0.75 проведем высоту СН тогда по определению косинуса из треуголника СНВ cosB=HB/BC => BC=HB/cosB HB=1/2AB=1.5 BC=1.5/0.75=2 Ответ 2
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