В равнобедренном треугольнике ABC с боковыми сторонами АС и СВ дано АВ=3, cosA=0,75. Вычислите ВС.решить без теоремы косинусов, это 8 класс....)

Геометрия

В равнобедренном треугольнике ABC с боковыми сторонами АС и СВ дано АВ=3, cosA=0,75. Вычислите ВС.решить без теоремы косинусов, это 8 класс....)

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