Звук распространяется в воздухе со скоростью 333,3м/с. Через какое время будет услышан взрыв на расстоянии 2,5 км? (Ответ округлите до десятых.)

Математика

Звук распространяется в воздухе со скоростью 333,3м/с. Через какое время будет услышан взрыв на расстоянии 2,5 км? (Ответ округлите до десятых.)

Автор: Гость