Звук распространяется в воздухе со скоростью 333,3м/с. Через какое время будет услышан взрыв на расстоянии 2,5 км? (Ответ округлите до десятых.)
Математика
Звук распространяется в воздухе со скоростью 333,3м/с. Через какое время будет услышан взрыв на расстоянии 2,5 км? (Ответ округлите до десятых.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,5 км =2500 м время = 2500/333,3=7,5 с
Гость:
2,5км=2500м 2500/333,3=7,5сек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
Я не могу сделать.Пожалуйста помогите. Составьте полные структурные формулы веществ C2H4O2; CH2O2; C3H6O2.
Геометрия
В равнобедренном треугольнике ABC с боковыми сторонами АС и СВ дано АВ=3, cosA=0,75. Вычислите ВС. решить без теоремы косинусов, это 8 класс....)
Физика
ПОМОГИИИИИТЕЕЕЕЕ)))))) 1)Вес тела 4,5 Н ,а его объём 500 см^3.Утонит ли это тело в воде?спирте?керосине?? 2)На сколько гранитный булыжник объёмом...