(a+3b)(a+b+2)-(a+b)(a+3b+2)

Гость: Гость:

а2- а во второй степени, аналогично с другими буквами =(a2+ab+2a+3ab+3b2+6b)-(a2+3ab+2a+ab+3b2+2b)=a2+ab+2a+3ab+3b2+6b-a2-3ab-2a-ab-3b2-2b=6b-2b=4b