(a+3b)(a+b+2)-(a+b)(a+3b+2)
Математика
(a+3b)(a+b+2)-(a+b)(a+3b+2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а2- а во второй степени, аналогично с другими буквами =(a2+ab+2a+3ab+3b2+6b)-(a2+3ab+2a+ab+3b2+2b)=a2+ab+2a+3ab+3b2+6b-a2-3ab-2a-ab-3b2-2b=6b-2b=4b
Гость:
(а+3в)(а+в+2)-(а+в)(а+3в+2) = а^2+ав+2а+3ва+3в^2+6в -(а^2 +3ва+2а+ва+3в^2+2в)=а^2+3в^2 + 4ав+6в +2а-а^2-3ав-2а-ав-3в^2-2в=4в
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