Продавцы украсили большую витрину магазина 15 синими мячами, а остальные витрины украсили красными мячами, по 6 мячей в каждой витрине. Сколько витрин украсили красными мячами, если всего для ук рашения витрин приготовили 39 мя...
Математика
Продавцы украсили большую витрину магазина 15 синими мячами, а остальные витрины украсили красными мячами, по 6 мячей в каждой витрине. Сколько витрин украсили красными мячами, если всего для ук рашения витрин приготовили 39 мячей? Длина прямоугольника =1дм 2см а ширина в 2 раза меньше Вычисли периметр этого прямоуг и площадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)39-15=24 24/6=4витрины=красные 2)периметр=(12см/2+12см)*2=36кв. см площадь=(12см/2)*12=72кв. см
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