Продавцы украсили большую витрину магазина 15 синими мячами, а остальные витрины украсили красными мячами, по 6 мячей в каждой витрине. Сколько витрин украсили красными мячами, если всего для ук рашения витрин приготовили 39 мя...

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Продавцы украсили большую витрину магазина 15 синими мячами, а остальные витрины украсили красными мячами, по 6 мячей в каждой витрине. Сколько витрин украсили красными мячами, если всего для ук рашения витрин приготовили 39 мячей? Длина прямоугольника =1дм 2см а ширина в 2 раза меньше Вычисли периметр этого прямоуг и площадь

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